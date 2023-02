Trotz Energiekrise: Smart Home wird vom Endkunden verschmäht

85 Prozent der Deutschen nutzen nach wie vor keine SmartHome-Lösungen, um Energieverbrauch und -kosten zu senken. Mit 8,2 Prozent sind smarte Lösungen im Heizungsbereich am häufigsten in deutschen Haushalten im Einsatz. So das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag vom eco - Verband der Internetwirtschaft e. V. , Mitte Februar 2023 unter 2.500 Personen.Vor einem knappen Jahr noch hatten drei von zehn Deutschen angekündigt, beim Energiesparen zunehmend auf smarte Geräte und Smart-Home-Technologien zu setzen ( https://www.ibusiness.de/aktuell/db/060294sh.html