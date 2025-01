Jens Bargmann heuert bei Adform an

Personalie

In seiner neuen Rolle bei Adform wird Jens Bargmann eng mit Premium-Händlern zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die maximale Performance erzielen. Er berichtet an Stefan Sommer, SVP Global Sales & Partnerships/DACH, der den Geschäftsbereich leitet.Zu seiner neuen Position sagt Jens Bargmann: "Retail Media ist der am schnellsten wachsende digitale Werbekanal weltweit. Adform bietet die ideale Kombination aus innovativer Technologie, agiler Unternehmenskultur und erstklassigem Team. Ich freue mich darauf, mit unseren Partnern neue Performance-Standards zu setzen und Adforms Position als Marktführer weiter auszubauen."Jens Bargmann bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im digitalen Marketing mit zu Adform mit besonderer Expertise in den Bereichen Programmatic Advertising und Retail Media. Zuletzt war er als Director of Marketing Operations & Insights bei Zalando für das Retail Media-Geschäft (Zalando Marketing Services) zuständig. Zuvor war er in leitenden Positionen bei MediaMath tätig, darunter die des Managing Directors für Deutschland, Zentral-/Osteuropa und die Nordics. Dort trieb er das Business Development und Neukundengeschäft in mehreren Märkten voran.