Scholz & Friends Hamburg hat ein neues Führungstrio

Julia Jarosch , Henrik Niehus und Jonathan Faerber bilden das neue Führungstrio vom Scholz & Friends in der Hansestadt. Die drei bringen komplementäre Kompetenzen mit, die sie für die Agentur bündeln. Julia Jarosch verantwortet KI-Themen, Tools und Social Media, Henrik Niehus fokussiert sich auf Ausbildung und Creative Strategy und Jonathan Faerber übernimmt die Entwicklung neuer Strategieprodukte sowie das Thema Vernetzung. Das soll Kunden der Agentur neue Spielfelder an der Schnittstelle zwischen Technologie und Kreativität eröffnen, mit dem Ziel effektive Kommunikation auf die Straße zu bringen.Constantin Dudzik , Chief Strategy Officer der Scholz & Friends Family: "Strategie steht in der Scholz & Friends Family niemals still. Hamburg ist einer unserer zentralen Strategiestandorte. Mit dem neuen Führungstrio investieren wir in einen weiteren Innovations-Hub für Strategieansätze, von dem die gesamte Gruppe profitieren kann. Ich bin überzeugt, dass Julia, Jonathan und Henrik mit ihrer großen Erfahrung und ihrem starken Expertisen-Dreiklang neue Maßstäbe in der strategischen Beratung unserer Kunden setzen werden."Julia Jarosch kommt von Accenture Song , wo sie als Digital Strategy Director tätig war. Weitere Stationen waren Jung von Matt, think moto und das Sparkassen-Finanzportal.Henrik Niehus ist seit 2022 als Strategy Director bei Scholz & Friends. Seine vorherige Agenturstationen waren DDB, Heimat und Jung von Matt.Jonathan Faerber ist seit 2014 bei Scholz & Friends, seit 2021 als Strategie-Lead für McDonald's. Seine Karriere startete er bei Leo Burnett in Shanghai und in Südkorea.