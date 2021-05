Die IFA 2021 ist abgesagt 

Die Messe Berlin und die gfu Consumer & Home Electronics GmbH haben gemeinsam über die Absage der IFA 2021 informiert und gleichzeitig den neuen Termin verkündet. So steht die IFA gemeinsam mit ihren Partnern aus Industrie, Handel und Medien in den Startlöchern für die Vorbereitung eines Live-Events, das vom 2. bis 6. September 2022 im alten Format auf dem Berliner Messegelände stattfinden soll.2020 hatte die IFA noch bis zuletzt versucht, an einer Präsenzveranstaltung festzuhalten. Die Veranstalter mussten sich jedoch aufgrund des in Berlin zum damaligen Zeitpunkt herrschenden Großveranstaltungsverbots wegen Covid-19 von diesem Vorhaben verabschieden. Stattdessen fand die IFA 2020 als "Special Edition" in einer abgespeckten Version, bestehend aus vier eigenständigen Veranstaltungen mit höchstens 1.000 (B2B-)Teilnehmern pro Tag, statt.