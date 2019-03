Kartellwächter: Amazon muss entbündelt werden

Bild: Amazon

25.03.2019 Die dominierende Wettbewerbsposition des Online-Konzerns Amazon ruft die EU-Wettbewerbshüter auf den Plan. "Man könnte bei Amazon in Richtung einer Entbündelung auf Produktebene denken", sagte Achim Wambach , der Vorsitzende der Monopolkommission gegenüber der Zeitung "Welt am Sonntag". Insbesondere das Kundenbindungsprogramm Amazon Prime ist ihm ein Dorn im Auge. Wambach zog einen Vergleich zum Unternehmen Google, das seine Kunden mit seinem Betriebssystem Android an zahlreichen zahlreiche Dienste binden wollte, was von er EU verboten wurde. "Auch Amazon Prime verknüpft verschiedene Leistungen", zog Wambach eine Parallele.