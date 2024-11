Man muss gut zwanzig Jahre zurückgehen, um eine Wirtschaftsklima-Erhebung der Digital-Branche zu finden, in der die Einschätzung des Wirtschaftsklimas allgemein bei den Verantwortlichen von Digitalagenturen im negativen Indexbereich gelegen ist: Zwischen Herbst 2001 und Herbst 2003 haben wir Werte zwischen minus 0,7 und minus 1,7 gemessen. Für eine negative Bewertung der eigenen Umsätze muss man sogar über 20 Jahre zurückgehen - ebenfalls in die Auswirkungen der New-Economy-Krise Anfang der Nullerjahre.



Seither ging es den Interaktivagenturen nach eigener Einschätzung so gut, dass sie sich im

Premium-Inhalt Dieser Premium-Inhalt war am Erscheinungstag für Basis-Mitglieder öffentlich abrufbar. Wenn Sie diesen Beitrag jetzt abrufen möchten, werden Sie einfach Premium-Mitglied - aktuell mit bis zu 50% Preisvorteil! Premium-Mitglied werden Login