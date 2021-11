Cookieless Marketing: Welche Kennzahlen jetzt wichtig werden 

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Ein strenges Cookie-Regime zwingt viele Marketers zum Umdenken.

Flip The Funnel

Mit dem bereits einsetzenden Bedeutungsverlust von Third-Party-Daten rückt der Customer-First-Approach mehr denn je in den Vordergrund. Eine direkte Beziehung zum Kunden oder zur Kundin aufzubauen, die nicht über einen Marktplatz oder Vermittler führt, bringt allerdings große Herausforderung mit sich.Wie können Unternehmen den NutzerInnen bessere, personalisierte Erlebnisse bieten - und zwar in einem Umfeld, das die Erfassung personenbezogener Daten stark einschränkt? Für viele bedeutet der Fokus auf eine First-Part-Datenstrategie eine komplette Neuausrichtung auf die Customer Journey.Allerdings verwechseln viele Unternehmen eine einfache Login-Strategie mit strukturiertem Beziehungsmarketing. Beziehungsmarketing bedeutet: Schrittweise eine echte, belastbare Kundenbeziehung aufzubauen, die von beiderseitigem Interesse ist. Wie im echten Leben entsteht eine solche Beziehung nicht über Nacht. Die Arbeit daran ist ein Marathon und kein Sprint. Marketing-Teams müssen ihre eigenen Datenplattformen aufbauen und beherrschen, damit sie künftig eine effektive Inhaltsanalyse, Personalisierung und intelligentes, kontextbezogenes Marketing durchführen können.Jeder klassische Sale basiert darauf, Interessentinnen und Interessenten im sogenannten Top-Down-Prinzip zu Kundinnen und Kunden zu machen. Bedeutet: Große Budgets werden in die Leadgenerierung gesteckt und am Ende bleiben nur wenige Käuferinnen und Käufer ü