Gaming: Silver-Gamer zocken am häufigsten

rund 23 Prozent der 50- bis 69-Jährigen



rund 20 Prozent der 30- bis 49-Jährigen und nur



rund 15 Prozent 16- bis 29-Jährigen.

Laut Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse daddeln fast jeden Tag:Die jüngsten Befragten spielen also am seltensten, dafür aber häufig länger: Die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen zockt allein werktags mindestens eine Stunde am Tag. Erschreckend: Immerhin fünf Prozent davon kleben sogar acht Stunden oder länger vor PC, Tablet & Co. - an den Wochenenden sind es sogar sieben Prozent.Die Corona-Krise hat die Lage nun noch einmal verschärft - über alle Generationen hinweg: Rund jeder Vierte, der ohnehin schon fast jeden Tag daddelt, sagt, dass er seit der Pandemie mehr spielt als zuvor. 38 Prozent derjenigen, die werktags bereits mindestens zwei Stunden am Tag zocken, sagen ebenfalls, dies seit der Krise häufiger zu tun. Und sogar rund jeder Zweite, der an den Wochenenden ohnehin schon mindestens zwei Stunden am Stück daddelt, spielt seit Corona mehr als vorher.Häufige Gründe für exzessives Computerspielen sind Stressbewältigung und Ablenkung. Laut Umfrage spielen 22 Prozent zum Stressabbau und 28 Prozent, um vom Alltag abzuschalten. Für die überwiegende Mehrheit - nämlich 78 Prozent der Befragten - steht aber der Spaß im Vordergrund.