Amazon bringt mit Puma Modekollektion heraus

Wie unter anderem Fashionunited berichtet, bringen Amazon Fashion und Sportartikelhersteller Puma gemeinsam die Marke "Care Of by Puma" auf den Markt. Erhältlich ist die Sportswear-Kollektion in Europa über Amazon -Websites in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien.Besonders spektakulär wirkt das Sortiment nicht, das 50 Artikel wie Sneakers, Leggings, Shirts, Hoodies, Jacken und Accessoires für Frauen und Männer umfasst. In das Design der Kollektion sollen Konsumenten-Feedbacks und Kundenbewertungen bei Amazon Fashion eingeflossen sein. Vordere Platzierungen auf der Verkaufsplattform sind der neuen Marke gewiss.