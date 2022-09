Das unsichtbare Spiel: Mit Neuropricing den richtigen Preis finden

In Zeiten von hoher Inflation fragen sich viele: "Wie gestalte ich erfolgreich eine Preiserhöhung, so dass potenzielle KundInnen mitziehen?" Für den Neurowissenschaftler Prof. Dr. Kai-Markus Müller sind Preise relativ - und das Verhalten der Menschen dazu ambivalent.Er argumentiert: "Unser Gehirn ist überhaupt nicht für den Umgang mit Preisen gemacht. Aus evolutionsbiologischer Sicht brauchen wir das ja auch nicht: Wir mussten schauen, ob genügend Leute dabei sind, um ein Mammut zu jagen." Deshalb sei es - evolutionsbiologisch - irrelevant, ob an einem Mammutschenkel das Schild "Kilo 2,12 Euro" hängt oder doch besser "Kilo 1,99 Euro".Müller nennt den Kampf zwischen Kaufendem und Verkaufenden ein "unsichtbares Spiel", weil es seiner Erfahrung nach vor allem im B2B-Vertrieb darauf ankommt, Kaufenden einen optimalen Preis z