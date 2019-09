App Annie übernimmt Libring und baut Datenpool aus

Bild: App Annie

Die Ausgaben für mobile Werbung sollen sich bis 2022 auf 375 Milliarden US-Dollar weltweit verdoppeln, so die Prognose von App Annie , Anbieter von mobilen Marktdaten und Analysen. Mit der Übernahme des Mobile Analytics Unternehmens Libring will das US-Unternehmen nun die Weichen für die Zukunft stellen und genauere Performance-Daten für Mobile Marketing liefern. Zusätzlich zu Downloadzahlen, Umsatz oder Nutzung bietet das US-Unternehmens damit künftig auch Daten zu Kosten für die Neukundenakquise (CAC), den Kundenwert (LTV) und die Rentabilität der Werbeausgaben (ROAS) - und damit Werbekunden mehr Insights für den Return on Investment (ROI)."Die erfolgreichsten Unternehmen finden einen Weg, um mit dem mobilen Geschäft Gewinne zu generieren, dennoch haben viele damit zu kämpfen, den Wert für ihr Unternehmen selbst zu maximieren", erklärt Ted Krantz, CEO von App Annie. "Das erfordert heute individuell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen, die die verschiedenen Vorgehensweisen, wie Tabellenkalkulationen, Business Intelligence-Teams, Agenturen und Berater, miteinander verbinden. Unser Ziel ist es, diese Herausforderung durch den Einsatz von Data Science und Machine Learning zu bewältigen, um das Prozedere für Marken und Anbieter zu automatisieren."

Im Zuge der Neuausrichtung präsentiert App Annie auch sein neues Branding. Das neue Edelstein-Logo ist eine Hommage an die Welt des Gamings und soll sinnbildlich für den Gedanken des "Level Up" und den Kunden-Mehrwert stehen.