ONEtoONE und DDV organisieren DialogArea und DialogStage auf der Dmexco 2023

So bietet beispielsweise eine gemeinsame Lounge Raum für Gespräche mit Kunden und Interessenten, ein umfassendes Marketingpaket im Vorfeld der Messe erzeugt wertvolle Reichweite und die von der Redaktion zusammen mit dem DDV kuratierten Vorträge auf der DialogStage sorgen für Traffic an den Ständen der Aussteller und unterstützen bei der Leadgenerierung. Außerdem wird die DialogArea um ein interaktives Element erweitert: Auf der Digital DialogArea ' können sich Aussteller zusätzlich digital präsentieren, die DialogStage wird als "Digital DialogStage" live gestreamt, Online-Zusehende können mit den Referenten auf der Bühne in den Kölner Messehalle direkt in Dialog treten.Als integrierter, gebrandeter Bereich für die Data Driven Marketing Branche bietet die Area den Ausstellern die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen im Verbund zu präsentieren. Die Stage lädt dazu ein, im Rahmen von Vorträgen Know-how zu allen Themen des digitalen Kundendialogs zu vermitteln und Einblicke in spannende Geschäftsmodelle und Projekte zu geben. Gemeinsames Ziel ist es, für die Dialogbranche wieder ein Messe-Branchenwohnzimmer zu schaffen, erweitert zu einem Hybrid-Event, der die Stärken von Präsenzmesse und Onlinemesse kombiniert.Bei Fragen zur DialogArea und DialogStage und den verschiedenen Möglichkeiten zur Buchung stehen Ihnen die MitarbeiterInnen des Hightext Verlags per E-Mail unter media@hightext.de und telefonisch unter 089 - 57 83 870 jederzeit gerne zur Verfügung. Detaillierte Media-Unterlagen in deutscher und englischer Sprache sind online verfügbar.