Agenturen: Blau machen für die richtige Positionierung 

TL;DR Agenturen sind Opfer ihrer fehlenden Wachstumsphantasie und sollten dringend über ihre Positionierung nachdenken.

Wer Geschäft machen will, muss sich als erstes aus dem Geschäft zurückziehen. Immer wieder erleben wir, wie Geschäftsführer bzw. das Top-Management im Tagesgeschäft ihrer KundInnen versinken. Ihr Herz hängt an der neuen Kampagne, der neuen Website oder der neuen Positionierung. Nur die eigene Positionierung, die Agenturpositionierung, gerät dabei schnell in Vergessenheit oder wird auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Fatal in der jetzigen Marktsituation. Wir haben ein Überangebot an Agenturen - ein Nachfragemarkt. Sichtbares Indiz: Tendenziell sinkt der Preis in der Kommunikationsbranche. Kunden und Kundinnen wollen immer weniger zahlen.Deshalb mein Rat an alle iBusiness-Leser: Zieht Euch einen Tag in der Woche komplett aus dem Tagesgeschäft raus. Ich weiß: Geht alles nicht, bei Top-KundInnen ist man unersetzlich, bei allen anderen hat man immer noch die allerbeste Idee. Kenn ich alles, habe ich alles auch durchgemacht. In Wirklichkeit geht es doch (mehr dazu in einem der folgenden Teile der Artikelserie). Nebeneffekt: Viele verdiente, talentierte MitarbeiterInnen eine Ebene darunter freuen sich möglicherweise über den so gewonnenen neuen Freiraum. Das setzt neue Kräfte frei.Fakt ist: Agenturen sind Opfer ihres Wachstums. Beziehungsweise: Sie sind Opfer ihrer fehlenden Wachstumsphantasie. Jedes Jahr muss ein Plus beim Umsatz stehen, doch das Kerngeschäft ist ausgereizt. Also wird schnell noch die eine