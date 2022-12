Interaktiv-Trend 2023/ 2024: Gute Digital Experience macht resilient

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Eine gelunge Customer Experience sorgt nicht nur für zufriedene KundInnen, sondern auch für einen exzellenten Kontaktkanal, wenn die CX digital umgesetzt wird.

Handelsplattformen gewinnen im Onlinehandel stark an Bedeutung. Hersteller haben daher immer weniger Auswahl bei ihren Handelspartnern und geraten in eine immer größere Abhängigkeit gegenüber großen Plattformen.



Das Marketing mit 3rd-Party-Daten wird immer schwieriger. Daher sind Unternehmen auf direkte Kundendaten angewiesen, wenn sie weiterhin effizientes Marketing betreiben wollen. Hersteller, die nur über Händler oder Plattformen verkaufen, werden diese 1st-Party-Daten nie erhalten.

In den vergangenen Monaten haben viele Unternehmen an einer Dicrect-to-Consumer-Strategie (D2C) gearbeitet, die es ermöglicht, direkt an die VerbraucherInnen zu verkaufen. Nur vordergründig geht es dabei darum, den Handel auszuschalten, um den eigenen Profit zu erhöhen. Viel entscheidender sind in den meisten Fällen strategische Überlegungen. Die beiden wichtigsten Gründe für eine D2C-Strategie:Beide Argumente sind am Ende strategisch viel bedeutsamer als das Ausschalten der Handelsmarge. Oft ist es im Gegenteil sogar so, dass der (Online-)Handel für die Mark