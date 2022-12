Verbraucherausgaben für mobile Apps gehen erstmalig zurück

Umsatzeinbußen von zwei Prozent: GooglePlay und iOs gleichermaßen betroffen

Die Umsatzeinbußen betragen, im Gegensatz zum gleichen Zeitraum 2021, nur knappe zwei Prozent. Das Analyse-Unternehmen Data.ai zeichnet in seinem Jahresreport das Bild einer Generation, die sich in Zeiten eines immer stärker werdenden wirtschaftlichen Gegenwinds das gängige Smartphone-Verhalten nicht nehmen lässt.Der minimale Rückgang der App-Ausgaben hat sich sowohl bei Android- als auch bei Apple-Usern gezeigt, so dass beide Stores gleichermaßen betroffen sind. 83 Milliarden Dollar werden bis zum Jahresende wohl auf iOS-Apps entfallen, während Android-Anbieter auf dem Weg sind, die