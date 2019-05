Google launcht Jobsuche

23.05.2019 Suchmaschinenbetreiber Google hat die Stellensuche-Funktion in der Google-Suche in Deutschland gestartet. Nutzer erhalten ab sofort bei der Suche nach offenen Jobs eine Übersicht über Stellenausschreibungen, die auf Partnerseiten veröffentlicht wurden. Mit dem Klick auf eine Stellenanzeige im oberen Teil der Google-Suchergebnisse werden ihnen weiterführende Informationen zum Job und Unternehmen angezeigt. Anhand verschiedener Filtereinstellungen kann die Suche zudem auf individuelle Ansprüche und Fähigkeiten angepasst werden. Für diese neue Erweiterung in der Google-Suche kooperiert Google mit zahlreichen deutschen und internationalen Partnern.