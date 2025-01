Generationenwechsel bei der Eggert Group

Branche

22.01.2025 Sven Eggert holt Anna Müller in die Geschäftsführung.

Anna Müller übernimmt im Alter von 32 Jahren jetzt die Leitung der Agentur. Seit der Gründung ihrer ersten Digitalagentur in Köln vor sechs Jahren hat sich Anna Müller als Marketing Expertin und Autorin in Deutschlands Agenturszene fest etabliert. Nun bringt sie ihre Erfahrung in die Düsseldorfer Eggert Group ein, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Sven Eggert, der die Unternehmensgeschicke seit der Gründung 1985 gelenkt hat, bleibt wird die Agentur im Advisory Board weiterhin strategisch unterstützen.