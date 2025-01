Branche

Die BSS Brand Communication baut ihre Präsenz weiter aus: Neben dem Hauptquartier in Stuttgart und der Dependance in Hamburg ist die Gruppe durch eine mehrheitliche Beteiligung an der Münchner Werbeagentur Wunderhaus jetzt auch in der bayerischen Metropole vertreten. Die seit 2011 von Markus Goetze und Martin Kießling geführte Agentur firmiert deshalb künftig unter WUNDERHAUS BSS. Ziel ist es, die Stärken und Kompetenzen aller drei Standorte zu kombinieren und Synergien für alle Kunden zu nutzen.Die Agentur Wunderhaus ist für den Schritt in die BSS-Familie gut aufgestellt. Die Inhaber Markus Goetze und Martin Kießling übergeben in diesem Zuge das Staffelholz an das Führungsteam Stefanie Paulus und Sergio Bongiovanni , das bereits seit einigen Jahren im Wunderhaus Verantwortung trägt.