E-Magazin 'Programmatic Printing 2024' kostenlos

27.05.2024 Auf der Drupa 2024 am Canon-Stand in Echtzeit gedruckt: Ab sofort hier online als kostenloses E-Magazin zum Lesen. In Deutsch und Englisch. Ohne Registrierung und Login.

Bild: HighText

Das E-Magazin gibt es für Sie in einer deutschen Version Und in einer englischsprachigen Version . Unter anderem mit folgenden Themen: Die Zukunft der crossmedialen Customer Journey, So gelingt Kundenbindung, Foodspring: Kundenbindung durch Beratung, Zielgruppenerschließung: Die besten Prompts gehen in den Druck, POCO: Drive-to-Store-Kommunikation, Prospektwerbung, Gutscheine und Personalisierung, in fünf Schritten zum Programmatic-Printing-Mailing.Übrigens: Wenn Sie die Ausgaben auf Papier in Händen halten wollen: Vom 28. Mai bis zum 7. Juni 2024 können Sie sich die Ausgaben auf der DRUPA 2024 programmatisch und digital gedruckt am Stand unseres Sponsors Canon in Halle 8A auf der Messe Düsseldorf abholen.