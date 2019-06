Snapchat will Musik-Lizenzen kaufen

03.06.2019 Der Social-Media-Dienst Snapchat ist Musikverlagen im Gespräch, um Lizenzen für die Posts seiner Nutzer zu erwerben. Wie das Wall Street Journal berichtet, prüft Snapchat derzeit, Lizenzen für Musikstücke von Sony Music Entertainment, Universal Music Group und Warner Music Group zu erwerben. Auf diese Weise könnten Nutzer ihrer Posts mit Songs unterlegen, ohne mit Urheberrechten in Konflikt zu geraten. Der Dienst will sich dadurch von Konkurrenten wie Instagram Stories und TikTok abheben, die zuletzt stark an Popularität zugelegt haben.