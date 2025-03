mm1 Consulting GmbH firmiert zu valantic NXT GmbH um

Agenturmarkt

Die Beratung für Connected Business ist bereits seit September 2022 Teil von valantic . Mit der Umfirmierung von mm1 Consulting GmbH in valantic NXT GmbH ist das Rebranding abgeschlossen und die Weichen für die strategische Ausrichtung sind gestellt.Seit 1997 unterstützt mm1 Klienten bei der digitalen Transformation. In dieser Zeit ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Aktuell arbeiten 180 Mitarbeitende der valantic NXT in Deutschland, Österreich und der Schweiz für namhafte Unternehmen im Automobilsektor, im Bahnverkehr, in der fertigenden Industrie, in der Telekommunikation sowie im Finanz- und Versicherungssektor.Mit der Umfirmierung zur valantic NXT GmbH bleibt die Geschäftsführung aus Rainer Lindenau , Volker Scholz , David B. Hofmann , Laurenz Kirchner , Gabriel Mertens , Dr. Michael Eble und Sebastian Straus bestehen.Im Verbund mit valantic soll die Wachstumsgeschichte der vergangenen Jahre weiter fortgesetzt werden. Zur Fortsetzung des Erfolgskurses stehen neben der Erschließung neuer Märkte (u.a. Öffentlicher Sektor, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung) insbesondere die Beratungsfelder Data & AI, Process Automation & Intelligence sowie Cyber Security im Fokus.