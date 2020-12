Weihnachtsgeschenke: Brandenburger geben online am meisten aus 

22.12.2020 Was an Weihnachten unter dem Baum liegen könnte, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Was verschenkt wird und wie viel Geld die Bundesbürger im Web ausgeben, zeigt eine aktuelle Auswertung.

(chart: Check24)

Brandenburger geben am meisten für Weihnachtsgeschenke aus. Vor Weihnachten bestellen sie Produkte im Wert von durchschnittlich 154 Euro. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (150 Euro) und Bayern (145 Euro) geben Verbraucher vergleichsweise viel aus. Die günstigsten Produkte mit im Schnitt 130 Euro kaufen Hamburger.Die Auswertung von Check24 zeigt, dass 2020 wohl viele praktische Geschenke für den Haushalt unter dem Weihnachtsbaum landen werden. So waren in Hamburg Weingläser sehr gefragt, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Waffeleisen. In Bayern waren Allesschneider vergleichsweise beliebt, in Schleswig-Holstein Laubsauger.