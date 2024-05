NutzerInnen verbringen immer mehr Zeit mit Social Media

Medienkonsum

YouTube überzeugt mit der größten Verbreitung, Instagram bei der täglichen Nutzung

Das größte Wachstum in der Nutzung insgesamt verzeichnen TikTok (+12 Prozentpunkte ggü. dem Vorjahr) und Instagram (+6 Prozentpunkte). Die Potenziale für erfolgreiches Social Advertising nehmen vor diesem Hintergrund weiter zu. Umso mehr da auch die Bereitschaft sichtbar ansteigt, Geld auf sozialen Netzwerken wie TikTok (+11 Prozentpunkte) oder Snapchat (+7 Prozentpunkte) auszugeben. Auf Twitch (56 Prozent) hat bereits mehr als jedeR zweite NutzerIn Geld ausgegeben.Die größte Verbreitung aller untersuchten sozialen Netzwerke besitzt YouTube: 91 Prozent der Social Media-UserInnen haben YouTube im vergangenen Jahr genutzt, gefolgt von Instagram (74 Prozent), Facebook (73 Prozent) und TikTok (47 Prozent). Etwas mehr als 50 Prozent nutzen Instagram dabei täglich. Instagram ist damit vor Facebook (44 Prozent) und YouTube (41 Prozent) das am häufigsten täglich genutzte Netzwerk in Deutschland. Das mit Abstand am längsten genutzte Netzwerk ist hingegen Twitch: 41 Prozent der täglichen NutzerInnen von Twitch sind drei Stunden oder länger auf der Plattform. Auf Twitch (62 Prozent) folgen die Social Media-NutzerInnen zudem am häufigsten Influencerinnen und Influencern bzw. Streamerinnen und Streamern, gefolgt von Instagram (57 Prozent) und TikTok (49 Prozent).Für die repräsentative Studie Social Platform Profiler der Forschungsunit von GroupM wurden im Herbst 2023 deutschlandweit 3.009 Social Media-NutzerInnen zwischen 16 und 59 Jahren online befragt.