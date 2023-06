Mädchenflohmarkt ist insolvent

Bild: Screenshot Maedchenflohmarkt Auf der Website ist nichts von der Insolvenz zu sehen

Laut Amtsgericht Stuttgart wurde Ilkin Bananyarli, Partner der Wirtschaftskanzlei Pluta, als vorläufiger Insolvenzverwalter von Mädchenflohmarkt bestellt. Die Verbraucherzentrale warnt schon länger davor, dort zu verkaufen , weil Rechnungen nicht oder zu spät bezahlt wurden.Mädchenflohmarkt ist eine zielgruppenspezifische Recommerce-Plattform, auf der Menschen Second-Hand-Kleidung, Schuhe, Taschen und Accessoires von verschiedenen Marken kaufen und verkaufen konnten. Das Anbieten war kostenlos, der Plattformbetreiber kassiert Gebühren. About You hatte 2020 eine Partnerschaft mit Mädchenflohmarkt geschlossen. Diese wurde nun beendet und die Angebote von About You von der Secondhand-Plattform entfernt.