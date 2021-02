Trends im Modehandel: Recommerce wird zum Mainstream 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Recommerce bedient ein wachsendes Kundenbedürfnis und wird zum Mainstream. Onlinehändler sollten prüfen, ob dieses Geschäftsmodell auch für sie in Frage kommt.

Der stationäre Modehandel verliert immer mehr an Bedeutung

2020 war kein gutes Jahr für den stationären Modehandel. Kein Monat, in dem nicht noch eine weitere Ladenkette Insolvenz anmeldete. Galeria Karstadt Kaufhof - betroffen waren meist beste Innenstadtlagen. Und mit Adler folgte in diesem Jahr ein weiterer prominenter Konkursfall. Schuld daran sind nach Meinung von Experten aber weniger Corona oder die Konkurrenz durch amerikanische Online-Shops, sondern eher eine verschleppte Modernisierung der Filialen sowie oft auch einfach unmodische Kollektionen. Und es sind keine Einzelfälle. In einer aktuellen Studie ( "Die deutsche Modebranche. Trends, Herausforderungen und Lösungsansätze" ) weist das Beratungsunternehmen PwC einen drastischen Rückgang der Unternehmen im Bekleidungseinzelhandel seit 2010 aus.Bis 2018, dem aktuellsten verfügbaren Jahr, ging ihre Zahl um knapp ein Drittel zurück, oder in absoluten Zahlen: 7.000 gibt es nicht mehr. Dass es sich dabei zum allergrößten Teil um stationäre Händler handelt, zeigen die Zahlen des EHI Retail Institute . In einer gemeinsamen Studie mit der Consulting-Firma KPMG ) blicken die Autoren auf die Entwicklung im gesamten Textileinzelhandel und stellen fest, dass dieser immer mehr Umsätze in den Läden verliert, dafür aber online stark wächst. Konkret: Waren die stationären Händler in 2015 noch für 90 Prozent aller Umsätze im Textileinzelhandel verantwortlic