Erfolgsstory eines LockIn: Amazon Prime hat 200 Millionen Kunden 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Ein Vergleich zwischen den Dienstleistungen und Geschäftsfeldern von Amazon und einem seiner Hauptkonkurrenten Ebay zeigt die größere Komplexität des Ökosystems Amazon.

(chart: HighText Verlag)

Der in Deutschland vor vierzehn und in den USA vor sechzehn Jahren gestartete Abo-Gemischtwarenladen inklusive Streaming und Versandkosten- und Liefervorteilen zählt nun weltweit 200 Millionen Kunden. Das schreibt Amazon-Gründer Jeff Bezos in einem Schreiben an die Aktionäre