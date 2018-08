Ransomware: Es sind gute Zeiten für Erpresser

2018 sind drei von zehn europäische Unternehmen zu Opfern von Ransomware-Angriffen geworden, deutlich weniger als 2017, als fast jedes zweite betroffen war (48 Prozent). Und so sehen auch nur noch 84 Prozent Ransomware für eine Bedrohung gegenüber 91 Prozent der Unternehmen in 2017. Auffällig is...