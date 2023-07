ChatGPT altert schlecht

Bild: Midjourney/Sebastian Halm Leidet wie ChatGPT an leichten Auflösungserscheinungen: iBusiness-Analyst Sebastian Halm

Bereits jetzt monieren Nutzerinnen und Nutzer sich häufende Fehler bei ChatGPT. Die Süddeutsche hat jetzt erst drüber berichtet und damit unlängst ein Thema aufgegriffen, was iBusiness eine Woche zuvor analysiert hatte. Und auf einmal fällt allen auf, dass Künstliche Intelligenz zwar bedeutet, dass lernende Algorithmen am Werk sind. Aber es bedeutet eben nicht, dass die Algorithmen ständig besser werden - sie lernen vielleicht einfach auch nur Müll dazu.Genau das scheint nun zu passieren. Vielleicht kehrt sich der Trend um, wahrscheinlich ist aber, dass es eher schlimmer wird, wie in der iBusiness-Analyse berichtet: 2026 gehen den KI die hochwertigen Daten für das Training aus. Vielleicht auch schon eher, wenn der Hype anhält, gut möglich.Man sollte als SEO nicht alles, was man hat, auf dieses Hype-Tool setzen, sondern die strategische Fortentwicklung seiner Agentur weiter vorantreiben und Ausschau halten, nach guten Leuten. Das ist sowieso viel schwerer als prompten.