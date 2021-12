Leadnurturing klappt sehr gut mit Dankes-Botschaften 

Online-Shopper lieben Dankeschön-Angebote

"Dankeschön"-Angebote dürfen durchaus etwas kosten

Das sind erste Ergeb­nisse einer Umfrage von ECommerce-Dienstleister Userwerk unter rund 1.600 Online-ShopperInnen in Deutschland.Zwei Drittel der von Userwerk befragten Online-ShopperInnen (66,8 Prozent) freuen sich grundsätzlich, wenn ihnen nach dem Einkauf "Danke­schön"-Angebote angezeigt werden. Rund ein Viertel (26,7 Prozent) steht den Goodies eher neutral gegenüber und lediglich eine kleine Minderheit von 6,5 Prozent ist damit nicht zu begeistern.Jede/r Vierte (24,5 Prozent) nutzt die ihm angebotenen Vorteilsangebote häufiger bis immer. Vier von zehn Befragten (38,8 Prozent) haben diesen Service ihres Online-Shops erst einmal genutzt. Über ein Drittel (36,7 Prozent) nimmt "Dankeschön"-Angebote noch eher selten wahr.Vorteilsprodukte- und -services, die Bedürfnisse und Interessen der KundInnen treffen, können sich positiv auf die Shoptreue auswirken. Vier von zehn UmfrageteilnehmerInnen geben an, dass sie sich aufgrund einer Auswahl an "Dankeschön"-Angeboten (immer) wieder für einen Shop entscheiden würden. Für rund ein Drittel (32,9 Prozent) spielt die Möglichkeit, auf neue Produkte und Ser­vices zu stoßen und spontan noch ein Schnäppchen zu ergattern, zumindest teilweise eine Rolle, wenn es darum geht, wo online eingekauft wird. Knapp ein Viertel der Befragten trifft seine Shopwahl unabhängig davon."Dankeschön"-Angebote haben Potenzial, aus Erst­bestellerInnen überzeugte WiederkäuferInnen zu machen - sogar dann, wenn die Vorteilskonditionen wegfallen. Jede/r Fünfte der befragten Online-ShopperInnen (20,8 Prozent) gibt an, schon einmal ein Produkt bzw. einen Service, den er als "Dankeschön" bestellt und kennen gelernt hat, später regulär gekauft zu haben. Für rund ein Drittel (32,4 Prozent) trifft dies zumindest teilweise zu. Bei rund einem Viertel (26,5 Prozent) haben die Vorteilsangebote überhaupt keine Wiederkauf­effekte.Wer glaubt, "Dankeschön"-Angebote müssten grundsätzlich zum Nulltarif sein, damit sie für VerbraucherInnen interessant sind, der irrt. Für eine knappe Mehrheit (51,1 Prozent) der BefragungsteilnehmerInnen dürfen Vorteilsprodukte und-services ggfs. durchaus etwas kosten. Jeweils rund ein Viertel lehnt dies in Teilen (24 Prozent) bzw. grundsätzlich (24,9 Prozent) ab.Für seine Umfrage zur Nutzung von "Dankeschön"-Angeboten im E-Commerce hat userwerk im Oktober NutzerInnen im Checkout-Bereich der Shops von 14 Partnern online befragt. Grund­lage der qualitativen Erhebung ist ein umfassender Fragen­katalog zu soziodemografischen Merkmalen, Interessen und Einstellungen sowie dem Nutzungsverhalten von Vorteilsangeboten und -services. Die Ergebnisse beruhen auf den Angaben von rund 1.600 NutzerInnen, die den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben.