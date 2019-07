Mobile Payment I: Lidl startet eigene Payment-Lösung

08.07.2019 Der Lebensmittel-Discounter Lidl startet eine mobile Zahlungslösung. Dazu wird die eigene Kundenbindungs-App "Lidl Plus" um eine entsprechende Funktion erweitert. Derzeit wird "Lidl Pay" in Spanien getestet. Anschließend soll das Verfahren in allen Ländern eingeführt werden, die "Lidl Plus" einsetzen. Neben Spanien sind das Dänemark, Österreich, Polen und Teile Deutschlands. Bis zum Jahr 2020 sollen das Paymentverfahren für deutsche Lidl-Kunden flächendeckend zur Verfügung stehen.