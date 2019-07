Das werden die 21 Marketingjobs der Zukunft

Data Ethnographer: Arbeit mit Echtzeitdaten, um Erkenntnisse über Kunden zu erlangen und Kampagnen-/Kanalempfehlungen für den Rest des Marketingteams auszusprechen

Purpose Planner: erstellt ein Unternehmensporträt und nutzt alle Social-Media-Kanäle, um Kunden zu helfen, ihre Zielsetzung zu entwickeln, zu pflegen, zu verwalten und sich auf einem zunehmend umkämpften Markt zu positionieren



Arbeit mit Echtzeitdaten, um Erkenntnisse über Kunden zu erlangen und Kampagnen-/Kanalempfehlungen für den Rest des Marketingteams auszusprechen Purpose Planner: erstellt ein Unternehmensporträt und nutzt alle Social-Media-Kanäle, um Kunden zu helfen, ihre Zielsetzung zu entwickeln, zu pflegen, zu verwalten und sich auf einem zunehmend umkämpften Markt zu positionieren Loyalty Engineer: Anhören und Identifizieren der Anforderungen von Kunden und Partnern, und Übersetzung dieser Erkenntnisse in wertschöpfende Online-Tutorials, Veranstaltungen und exklusive Gelegenheiten sowie Adaptationen traditioneller Treueprogramme



Anhören und Identifizieren der Anforderungen von Kunden und Partnern, und Übersetzung dieser Erkenntnisse in wertschöpfende Online-Tutorials, Veranstaltungen und exklusive Gelegenheiten sowie Adaptationen traditioneller Treueprogramme Interbrand Marketer: katalysiert zwischenbetrieblicher Beziehungen mit einer Vielzahl an aufstrebenden Influencer-Marken



katalysiert zwischenbetrieblicher Beziehungen mit einer Vielzahl an aufstrebenden Influencer-Marken Marketing Specialist für Mikrointeraktion: Analyse einzelner Marketingmomente zur Identifizierung kleinster Gelegenheiten für die Kundenbindung



Analyse einzelner Marketingmomente zur Identifizierung kleinster Gelegenheiten für die Kundenbindung Master Storyteller: Sicherstellung von Authentizität, Konsistenz und Richtung sämtlicher Streaming-Geschichten und Narrative über eine Vielzahl von Kanälen, einschließlich Filmen, TV-Serien, Podcasts, Chatbots und Videospielen



Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Die 21 Marketingjobs der Zukunft

(chart: Cognizant)

Digital gestützte Konnektivität und Datenintelligenz definieren das Markenerlebnis der Zukunft. Trotz Veränderung der Arbeitswelt durch Technologie - insbesondere durch Künstliche Intelligenz - sind Menschen für die Arbeit in Zukunft wichtiger denn je. Künftige Marketingjobs haben zudem ein wichtiges Ziel, für das Menschen unerlässlich sind: die Verknüpfung von Personen mit Geschichten, Marken und Erlebnissen."Durch das clevere Zusammenspiel von Technologie und Empathie werden Marketingmitarbeiter in der Lage sein, authentische Botschaften zu vermitteln, die den Menschen länger im Gedächtnis bleiben", ist sich Euan Davis sicher, Associate Vice-President des Center for the Future of Work von Cognizant Die Rollen, die in dem Bericht mit dem Titel '21 Marketing Jobs of the Future' vorgestellt werden, haben nichts mit Science-Fiction zu tun. Vielmehr werden CMOs entsprechende Stellen bald mit Unterstützung der Personalabteilung und Finanzierung des CFO besetzen. Einige setzen umfassende technische Kenntnisse voraus, während andere ein Plus an Empathie und emotionaler Intelligenz erfordern, über die nur Menschen verfügen. Wieder andere führen eine große Bandbreite an Disziplinen zusammen. Diese Jobs werden Arbeitsplätze für die zahlreichen Marketingverantwortlichen schaffen, die vielleicht durch den rapiden technologischen Wandel verunsichert sind. In den letzten zehn Jahren hat sich die Marketingwelt drastisch verändert - eine Entwicklung, die sich in den nächsten zehn Jahren fortsetzen wird. Dabei werden unter anderem folgende neue Jobs geschaffen:Die von Cognizant prognostizierten Marketingjobs der Zukunft bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Technologie und Empathie. Viele der hier beschriebenen Jobs setzen die Beherrschung von Technologie voraus, die meisten erfordern jedoch auch einen gewissen Grad an Empathie. Besonders für Jobs wie Algorithm Bias Auditor, Purpose Planner, Haptic Planner, Mood and Empathy Manager, Machine Personality Designer, Bot Creator, Master Storyteller, Behaviour Analyst und Customer Wellbeing Specialist spielt Empathie eine größere Rolle als technologisches Know-how.