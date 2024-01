Bild: Konversionskraft AG

Checkliste

Das Projekt-Dilemma. Woran (KI-)Projekte scheitern.

22.01.2024 - In der Unternehmenswelt scheitern Projekte oft. Doch meist nicht mit einem Knall, sondern mit einem kaum wahrnehmbaren Pfeifen: Aus dem mit viel Energie aufgeblasenen Projektballon entweicht die Luft, bis er als Hülle in irgend einer Archivecke des Unternehmens verstaubt und vergessen wird. Fünf Methoden, damit Ihr nächstes (KI-)Projekt nicht in das Dilemma der unvollendeten Projekte gerät.