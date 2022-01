Microsoft kauft Activision Blizzard 

Der US-Softwarekonzern will den Computerspielhersteller Activision Blizzard übernehmen. Microsoft bietet für den Kauf des Entwicklers insgesamt 68,7 Milliarden Dollar, wie der Konzern mitteilte. Dem Deal müssen noch die Kartellämter zustimmen. Es wäre der größte seiner Art in der Branche.Die Nachfrage nach Videospielen hat seit Beginn der Pandemie wegen der weitverbreiteten Lockdowns deutlich zugenommen. Microsoft, das bereits Spielestudios mit bekannten Titeln wie Doom und Minecraft unter seinem Dach hat, würde durch den Deal zum weltweit drittgrößten Computerspielkonzern aufsteigen."Gaming ist die dynamischste und aufregendste Kategorie in der Unterhaltung auf allen Plattformen und wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaverse-Plattformen spielen", sagte Satya Nadella , Vorsitzender und CEO von Microsoft. "Wir investieren stark in erstklassige Inhalte, Community und die Cloud, um eine neue Gaming-Ära einzuläuten, die Spieler und Entwickler an die erste Stelle setzt und das Spielen sicher, integrativ und für alle zugänglich macht."Das Metaverse steht für einen gemeinsamen virtuellen Raum, in dem alle Teilnehmer vernetzt sind und untereinander agieren. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte seinen Konzern kürzlich in Meta Platforms umbenannt.