Florian Reinartz in die Geschäftsführung von Mindshare berufen

Personalie

Die Frankfurter Mediaagentur Mindshare hat Florian Reinartz , 37, in die Geschäftsführung berufen. Er übernimmt die Position des Managing Director Client Service und bleibt zugleich stellvertretender Leiter des Büros in Düsseldorf. Reinartz ist seit 2017 Teil der Agentur und hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer zentralen Führungskraft entwickelt. Unter seiner Leitung wurde der Düsseldorfer Standort erfolgreich ausgebaut. Reinartz berichtet in seiner neuen Rolle an Viktoria Hofmann , Chief Client Officer.Reinartz begann seine Karriere 2011 als Digital-Mediaplaner bei Zenith und war später in führenden Positionen bei Performics und AOL tätig.Die Mediaagentur Mindshare, gegründet 1997, beschäftigt weltweit rund 10.000 MitarbeiterInnen. In Deutschland sind etwa 450 Menschen an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg tätig. Das Unternehmen betreut Kunden wie die Deutsche Telekom, Ford und Lufthansa.