Umstellung auf Sommerzeit: Internationale Internetverwaltung wacht über richtige Uhrzeit

Freiwilligen-Gruppe wacht über die richtigen Uhrzeiten an jedem Punkt der Erde

ICANN-Treffen in Hamburg

Am Sonntagmorgen um 2 Uhr werden wieder alle Uhren von der Winter- auf die Sommerzeit umgestellt. Während Wecker, aufziehbare Zeitmesser und auch so manche Kirchturm-Uhr manuell eine Stunde vorgestellt werden müssen, passiert die Zeitanpassung bei Millionen elektronischer Geräte wie Handy, Fernseher und Laptop automatisch. Auch Flugpläne werden umgestellt und Kalender neu synchronisiert, ohne dass Menschen manuell eingreifen müssen.Diese Leistung ist ein Verdienst der Time Zone Database als Teil der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) . Auf ihre wichtige Rolle verweist der Eco - Verband der Internetwirtschaft . Die IANA-Institution ist eine der ältesten im Internet überhaupt und eine Abteilung der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN hat im Internet eine wichtige Verwaltungsrolle inne, nämlich alle Domain-Namen und Nummernsysteme wie die IP-Adressen eindeutig zuzuordnen. Das schafft die Grundlage für alle Webseitenaufrufe und Verbindungen im Internet.Die automatisierte Zeitumstellung ist der Vorarbeit einer Gruppe Freiwilliger zu verdanken, die in einem von der IANA betriebenen Forum die Zeitzonen koordinieren, die Time Zone Database (tz Database) füttern, prüfen und regelmäßig updaten. Diese Datenbank ist eine maschinell lesbare Beschreibung der Zeitzonen inklusive aller Zeitumstellungen, definiert durch einen umfangreichen Satz mathematischer Regeln und Formeln. Mit dem Internet verbundene Geräte fragen hier für ihren Standort regelmäßig die richtige Uhrzeit ab und stellen sich selbst richtig ein.Die Datenbank speichert dabei alle Änderungen inklusive historischer Zeitanpassungen seit 1970. Sie kann die korrekte Uhrzeit für alle Orte der Erde voraussagen und berücksichtigt dabei auch Schaltsekunden, also minimale Korrekturen, um Unregelmäßigkeiten in der Erdrotation auszugleichen. Die Gruppe von ExpertInnen verfolgt dabei kontinuierlich Berichte über Veränderungen von Zeitzonen und pflegt diese in die Datenbank ein. Das gesamte Projekt geht auf das Gründungsmitglied Arthur David Olson zurück, der es viele Jahre leitete. Heute stehen die Internet-System-Spezialisten Dr. Paul Eggert und Tim Parenti an der Spitze der Gruppe."Die Time Zone Database zeigt beispielhaft, welcher Mehrwert durch die Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Akteure aus Internetwirtschaft, dem Nonprofitbereich und Politik, aber auch Privatpersonen entstehen kann und ist ein Proofpoint dafür, dass das Modell einer unabhängig agierenden Multistakeholder-Organisation der Internetverwaltung im Rahmen der ICANN funktioniert", sagt Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe . Auch der Verband wirkt in der ISP and Connectivity Provider Constituency (ISPCP) der ICANN mit. Gemeinsam mit der DENIC eG und der Freien und Hansestadt Hamburg richtet Eco vom 21. bis 26. Oktober als Gastgeber das ICANN Annual General Meeting ICANN78 in Hamburg aus und wird ein Begleitprogramm zur Konferenz anbieten.