The Elder Scrolls of April

01.04.2019 Von 1999 bis 2016 hat iBusiness jedes Jahr am 1.4. 'The April Files' veröffentlicht - eine Tagesausgabe, ausschliesslich gefüllt mit Wahrheiten, wirklicher als die Realität. Danach verzichteten wir infolge grassierender Fake-News auf diese Tradition. Um sie dieses Jahr wiederzubeleben. Allerdings:

Ein Blick in frühere Zeiten

Auch 2019 lesen Sie heute ausschliesslich Wahrheiten, allerdings (den geänderten Zeitläufen angepasst) exakt genauso wirklich wie die Realität. Woanders finden Sie April-Meldungen. Auf iBusiness werden Sie (schliesslich befinden Sie sich auf einem Zukunftsforschungs-Portal) schon am 1.4. in den zweiten April geschickt. Sie lesen Wahrheiten, und nichts als Wahrheiten - so unwahrscheinlich diese auch klingen. Links zum Beweis jeweils anbei.Tauchen Sie ein in die früheren Welten. Lesen Sie die 18 Elder Scrolls der 'April Files'. Die Folgen Folge I - 1999 und Folge XVIII - 2016 entführen Sie in die längst vergangenen ultimativ-seriösen Gefilde internationaler Internet- und Medienkonvergenz-Industrien.