Digitale Barrierefreiheit: Amazon ist Schlusslicht

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

10.03.2025 Eine Untersuchung der 60 meist besuchten Websites in Deutschland zeigt, kaum ein Unternehmen hat bisher die Mindestanforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) umgesetzt.

Im Schnitt erreichten die überprüften Seiten nur 46 von 100 möglichen Punkten. Mit nur 23 Punkten landet der Handelsbolide Amazon auf dem letzten Platz. Selbst der chinesische Billigkonkurrent Temu schneidet mit 44 Punkten besser ab. Auch die Telekom , die Commerzbank-Digitaltochter Comdirect und der Reiseanbieter Tui erzielten weniger als 30 Punkte. Das zeigt die Untersuchung der Softwarefirma Eye-Able im Auftrag des Handelsblatts Im Handelsblatt-Test schnitt der Onlineauftritt von Mercedes-Benz mit 72 Punkten am besten ab. Allerdings darf sich keine einzige der getesteten Seiten als barrierefrei bezeichnen. Denn aus Sicht von Eye-Able gilt eine Website erst ab 75 bis 80 Punkten für behinderte Menschen als gut nutzbar. Bei einer Bewertung von unter 60 Punkten haben es Personen mit Einschränkungen sehr schwer, die Seiten zu bedienen. Damit erfüllen 49 der 60 getesteten Seiten bisher nicht einmal die Mindestanforderungen des BFSG.Mit einem automatisierten Scan hat Eye-Able die Startseite und die 100 ersten erreichbaren Unterseiten auf 125 Kriterien untersucht, die die Barrierefreiheit einschränken. Danach haben die Eye-Able-Tester die Ergebnisse auf Plausibilität überprüft.Das das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz tritt am 28. Juni 2025 in Kraft.