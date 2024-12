Agentur-Skills: Welche KI-Expertise sich Kunden wünschen

Branche und KI

Wachsende Cloud-Budgets: 74 Prozent der Organisationen haben ihre Investitionen in Cloud-Lösungen erhöht, um eine solide Datenbasis für zukünftige KI-Initiativen zu schaffen.



KI-Kundenbindung: Einen Bedeutungszuwachs verzeichnete auch der Fokus auf Kundenbeziehungen, der um vier Prozentpunkte auf 23 Prozent anstieg.



Recruiting: Ziemlich ratlos sind die Firmen bei der Suche nach fähigen Köpfen: Talentakquise gewinnt an Bedeutung, 35 Prozent der Befragten sehen beim Mangel an Talenten einen wesentlichen Hemmschuh für Wachstum durch KI.



Datenmanagement: Nur 33 Prozent der Befragten halten sich hierzulande für sehr gut vorbereitet - deutlich weniger als im globalen Durchschnitt (41 Prozent).



Königsdisziplin KI-Integration: Als Schlüsselfaktor für die Wertschöpfung gilt laut Befragung die Einbettung von Künstlicher Intelligenz in Kernprozesse, 22 Prozent der Befragten bezeichnen sie als die wichtigste Maßnahme.

Deutlich weniger Unternehmen als bisher fokussieren sich hierzulande auf reine Effizienzsteigerung durch KI. Waren es vor einem Jahr noch 67 Prozent der Befragten, sind es aktuell nur noch 45 Prozent. Auch bei den Kosteneinsparungen rechnen lediglich 29 Prozent mit signifikanten Vorteilen, vier Prozentpunkte weniger als zuvor, so die Deloitte-Umfrage "State of GenAI in the Enterprise" , für die weltweit über 2770 (Deutschland: 150) Unternehmen befragt wurden.