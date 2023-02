Wie digital und treu Westeuropäer sind

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

In Deutschland nimmt die überwiegende Mehrheit der VerbraucherInnen an mindestens einem Treueprogramm teil. 49 Prozent sind bewusst in ein bis zwei Programmen, 15 Prozent in drei bis fünf Programmen und sechs Prozent sogar in mehr als fünf. Nur 30 Prozent verzichten auf die Teilnahme.In Frankreich sind die Zahlen niedriger: Fast 40 Prozent der Befragten sind Mitglieder in einem Treueprogramm. Jedoch lehnen es nur sechs Prozent bewusst ab, einem Treueprogramm beizutreten. Betrachtet man zudem die grundsätzliche Akzeptanz der Französinnen und Franzosen, so ist diese groß. Wenn Marke und Prämien stimmen und den VerbraucherInnen ein gutes Gefühl vermittelt wird, ist die Bereitschaft sehr hoch, sich in einem Programm zu engagieren.In Belgien und den Niederlanden wurden KundInnen nach ihrer Markentreue gefragt. Fast 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich mindestens einer Marke treu fühlen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese VerbraucherInnen zu durchschnittlich 3,7 Marken eine loyale Verbindung haben. Belgier halten sich jedoch gegenüber einer Marke für loyaler (53 Prozent) als Niederländer (nur 40 Prozent).Die Westeuropäer zeigen sich einmal mehr als Genießer: Sie wollen auf das Beste aus beiden Welten zurückgreifen. Die jüngeren Generationen bevorzugen digitale Angebote. Ältere Jahrgänge möchten ihre vertrauten Kanäle nicht vermissen. Dennoch verläuft hier keine Grenze zwischen den Generationen: Anything goes! Alle wollen alle Optionen. Händler sollten daher Omnichannel präsent und auf allen Kanälen mit ihren Angeboten vertreten sein. Der Aufbau einer Customer Journey, welche die unterschiedlichen Touchpoints vom Store bis zur App ohne Nähte und Brüche verbindet, ist das Gebot der Stunde. Trendsetter sind dabei schon fortgeschritten und integrieren Konzepte wie Nachhaltigkeit und Gamification in ihre Angebote. Zum Handwerkszeug der Beginner, Advanced und Trendsetter gehören dabei Tools für den Aufbau von Kundenbeziehungen: Loyalty-Programme sind zentral. In Westeuropa gelten sie als beliebt und werden von vielen der Befragten genutzt, so die Ergebnisse einer Vergleichsstudie von Comarch zum Thema Loyality.