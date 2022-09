Ukraine startet Onlinemarktplatz 'Made with Bravery'

Der Krieg in der Ukraine dauert an - und noch ist kein Ende in Sicht. Trotzdem ergreift das Land bereits erste Maßnahmen, die den Wiederaufbau unterstützen sollen. So verkündete Präsident Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche auf Twitter den Start eines neuen Marktplatzes mit dem Titel 'Made with Bravery' (zu Deutsch: 'Mit Mut gemacht').Onlineshoppende aus der ganzen Welt können mit ihren Einkäufen einen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine leisten. Jeweils fünf Prozent von jedem Kauf gehen an die Initiative United24 , die Präsident Selenskyj als Fundraising-Platform für Spenden für die Ukraine ins Leben gerufen hat. Weitere fünf Prozent gehen an United24, wenn der Kauf über Kartenzahlungen per Visa abgewickelt wird.Der Marktplatz 'Made with Bravery' bietet Produkte ukrainischer Hersteller an, unter anderem aus den Bereichen 'Kleidung und Schuhe', 'Kosmetik', 'Spielzeug', 'Kunst' und 'Lebensmittel'. Jeder angebotene Artikel soll dabei einen Baustein für den Neustart des Landes repräsentieren - und auch daran erinnern, dass in der Ukraine trotz des Kriegsgeschehens weiterhin produziert wird.Auf der Plattform heißt es im Eingangs-Statement: "Die Welt hat uns drei Tage zum Durchhalten gegeben. Aber wir stehen immer noch. Wir gestalten immer noch. Wir fertigen. Wir liefern. Daher ist alles, was in der Ukraine hergestellt wird, mit Mut geschaffen. Und Sie können die ukrainische Tapferkeit unterstützen, indem Sie diese Dinge kaufen.".Ins Leben gerufen wurde 'Made with Bravery' von der ukrainischen IT Firma EVO , der Kommunikationsagentur Banda und Zahlungsdienstleister Visa. Gefördert wird die Plattform unter anderem vom ukrainischen Ministerium für digitale Transformation, vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und vom Amt für Unternehmertum und Export. Die nationale Postunternehmen Ukrposhta fungiert als Logistikpartner, Bestellungen sollen weltweit verschickt werden.