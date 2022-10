HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Wer etwas auf sich hält, strebt ins Metaverse - doch wie setzt man dort erfolgreiche Kampagnen um?

"Das Metaversum mag nur virtuell sein - aber es wird einen realen Einfluss haben" - selbst wer noch nie einen eigenen Schritt in Zuckerbergs vielbeschworene Ersatzwelt unternommen hat, dürfte ihr zumindest schon flüchtig begegnet sein. Zum Beispiel in einem der unzähligen TV-Spots, die der Meta-Konzern derzeit zur besten Sendezeit ausstrahlen lässt. Nun mag man berechtigte Zweifel daran hegen, ob ein Trend, für den man Fernsehwerbung machen muss, überhaupt noch ein Trend sein kann. Aber immerhin hat Meta auf diese Weise dafür gesorgt, dass sich der Slogan selbst erfüllt: Jeder redet über's Metaverse - auch wenn er gar nicht weiß, was das ist.