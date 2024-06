Facebook fällt auf die Nase: Erstmal keine Meta-KI in Europa

Künstliche Intelligenz

NutzerInnen von Facebook und Threads sollten ihre Daten für das Training der Meta-KI bereitstellen. Der Meta-Konzern mailte deswegen alle an und machte auf die Änderungen der datenschuitzbestimmungen aufmerksam, allerdings muss man explizit widersprechen, sonst landen die eigenen Posts im Schlund der hungrigen KI. Den für Facebook zuständigen EU-Datenschützern war dieses Opt-Out zu wenig, berichtet Spiegel Online . Für Meta gab es eine Klage von Datenschutzaktivisten und eine darauf folgende Abmahnung der Datenschützer. Nun wird der Konzern seine Meta-KI erstmal nicht in Europa an den Start bringen.Meta klagte sein Leid in einer Presseauslassung und erklärte, dass man ohne die Nutzerdaten nur ein "zweitklassiges" Produkt bieten könne. Der Konzern gab außerdem das in seiner Aussagekraft durchaus diskussionswürdige Statement ab: "Wir sind transparenter als viele andere in unserer Branche".