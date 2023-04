Interaktives Wirtschaftsklima 2023: Noch kein Aufatmen

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.



Eigentlich sollte es im Frühling 2023 mit der deutschsprachigen Interaktiv-Dienstleisterbranche wieder aufwärts gehen. Aber der Aufschwung ist vorerst vertagt. Nach wie vor sind die so exorbitant positiven Geschäftserwartungen der Vergangenheit für Digitalagenturen eingetrübt. Im Vergleich zum Herbst 2022 hat sich die Stimmungslage in Führungsetagen bei Digitalagenturen und -dienstleistern nicht verbessert.So haben sich vor sechs Monaten, im Herbst 2022, erstmals die Erwartungen der Geschäftsführer der deutschsprachigen Interaktivdienstleister sowohl an die allgemeine als