Diese Onlineshops sind telefonisch am besten erreichbar

Kundennähe nach Feierabend: Viele Online-Shops bieten Erreichbarkeit auch nach 18 Uhr

Kundenservice auch samstags: Mehrheit der Online-Shops am Wochenende erreichbar

Laut der Untersuchung des Telefon- und Bürodienstleisters Ebuero sind QVC und Thalia mit ihrer 24/7-Hotline am besten erreichbar. Mit 168 verfügbaren Wochenstunden ermöglichen sie eine kontinuierliche Erreichbarkeit für die Anliegen ihrer KundInnen. Amazon liegt mit 126 Wochenstunden auf dem dritten Platz. Platz vier belegt Baur mit 119 Wochenstunden und mit 103 Stunden ist Bonprix der fünfte und letzte Online-Shop, der die 100-Stunden-Marke knackt. und Auragentum bieten mit ihren telefonischen Erreichbarkeiten eher begrenzte Servicezeiten. Den letzten Platz in puncto Erreichbarkeit belegt Auragentum mit 29 Wochenstunden, gefolgt von Cyberport mit 35 Wochenstunden. Mit einer Wochenstunde mehr erreicht Mindfactory mit 40 Wochenstunden Platz drei und Platz vier wird mit 41 Wochenstunden von Degussa-Goldhandel belegt. Den fünften Platz mit 45 Wochenstunden teilen sich Shein, Anlagegold24 und Flaconi.Die fünf Online-Shops Best Secret, Flaschenpost, Home24, Jacob und Zara geben keine Zeiten für die telefonische Erreichbarkeit auf ihren Webseiten an.Viele Online-Shops bieten ihren KundInnen auch nach dem klassischen Arbeitstag die Möglichkeit, ihre Anliegen telefonisch zu klären. Insgesamt sind 36 Shops von Montag bis Freitag auch nach 18 Uhr erreichbar, 28 dieser Anbieter bieten sogar eine Erreichbarkeit bis mindestens 20 Uhr. Lediglich neun Shops beschränken ihren Kundenservice auf eine Erreichbarkeit bis 18 Uhr und erschweren somit die telefonische Kontaktmöglichkeit für ArbeitnehmerInnen.Von den 50 untersuchten Online-Shops bieten 31 eine telefonische Erreichbarkeit am Wochenende an. Die meisten dieser Anbieter stellen an mindestens einem Tag des Wochenendes für vier Stunden oder mehr ihre Services zur Verfügung. Dabei fokussieren sich 20 der 31 Shops ausschließlich auf eine telefonische Erreichbarkeit am Samstag. Dies ermöglicht KundInnen eine gewisse Flexibilität, auch am Wochenende Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie unter der Woche keine Gelegenheit dazu hatten.