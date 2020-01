An welchen Tagen Shopper am glücklichsten waren

22.01.2020 Am geschäftigsten Shopping-Tag des Jahres - dem zweiten Samstag im Dezember - waren Kunden am glücklichsten, während die größte Unzufriedenheit am Black Friday herrschte.

Zweiter Samstag vor Weihnachten: 87,9 Prozent

Letzter Samstag vor Weihnachten: 86,7 Prozent

Erster Samstag im Dezember: 86,2 Prozent

Samstag nach dem Black Friday: 86,0 Prozent

Samstag nach Weihnachten: 86,2 Prozent

Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit lag bei 88,5 Prozent (mit einer Steigerung von 2,1 Prozent im Vergleich zu 2018).



Kunden sind um 8.00 Uhr am zufriedensten und um 16.00 Uhr am unzufriedensten.



Kunden sind an Sonntagen am zufriedensten und an Samstagen am unzufriedensten.



Kunden sind im Mai am zufriedensten und im Januar am unzufriedensten.

Der finnische Anbieter der Kundenfeedback-Lösung HappyOrNot hat 2,9 Millionen Feedback-Antworten in der DACH-Region analysiert - eingegeben durch Tastendruck an den Terminals mit einer Skala von grünen bis roten Smileys, die besonders häufig an Flughäfen zu finden sind -, um herauszufinden, wie zufrieden Kunden in den Spitzenzeiten des Einzelhandels waren.Nach Analyse der laut ShopperTrak fünf geschäftigsten Shoppingtage des Jahres 2019 ermittelte HappyOrNot folgende Kundenzufriedenheitslevels:Interessanterweise waren Kunden an jedem dieser Top-Shoppingtage zufriedener als im Durchschnitt an normalen Samstagen, der bei 85,3 Prozent liegt.Die Ergebnisse des Einzelhandels im Jahresüberblick: