Marktguru startet Data Products Unit

28.12.2022 Der Münchner Smart-Shopping-Spezialist Marktguru startet eine eigene Data Products Unit, in der sämtliche Ressourcen für die Entwicklung innovativer Markt- und Konsumenten-Insights-Lösungen gebündelt werden sollen.

Ziel ist es, der Konsumgüterindustrie und dem Handel mit exklusiven Daten und Echtzeit-Analysen aus der Marktguru Shopper Community die umfassende Optimierung von Kommunikations-, Sortiments- und Preispolitik zu ermöglichen. Datengrundlage sind dabei zum einen Angebotsdaten, die täglich von Marktguru aus den Handelsprospekten erhoben werden, zum anderen Kassenbons, die Marktguru täglich über seine Cashback-Lösung von den KonsumentInnen erhält. Das Produktportfolio umfasst derzeit neben dem "Dealmonitor" (Angebotsdaten aus Prospekten) und den "Consumer Insights" (händlerübergreifende Absatzanalysen durch Kassenbonauswertungen) auch den jüngst gelaunchten "marktguru LAI" (Angebotspreisentwicklungs-Index für Lebensmittel).Mit der Leitung des neuen Bereiches betraut Marktguru Marcus Jurman , der in der neu geschaffenen Position des Chief Research Officers den Auf- und Ausbau der Unit und ihres Produktangebots voran­treiben soll. Jurman, der von REWE International kommt, berichtet in seiner neuen Funktion an Geschäfts­führer Patrick Dainese Jurman soll sich neben dem Ausbau des bestehenden Data Products Portfolios vor allem um die Entwicklung innovativer, Machine-Learning-gestützter Analyse- und Prognose-Konzepte und -Lösungen kümmern und diese dem Markt flächen­deckend zur Verfügung stellen.