Bild: Gehl Christian Gehl, iBusiness-Analyst

Online-Shopping

Die Marktschreier sind da! Aber es geht auch anders.

30.12.2024 - Kein Witz: In den USA wirbt TikTok Shop mit dem Slogan "Every day living in a movie". Alles auf der Plattform ist bunt, schnell, laut, jung. Influencer übernehmen den Handel im Netz - Social Commerce muss aber nicht marktschreierisch sein. Es kommt auf die Marke und deren Agenturen an.