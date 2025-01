Natürlich, Social Commerce ist viel älter als TikTok Shop . Entsprechende Features gibt es schon lange, etwa bei Facebook und Instagram, auch Pinterest hat sich zuletzt stärker aufgestellt im Social Selling. Aber den entscheidenden Knackpunkt hat kein soziales Netzwerk bisher beseitigt: den Kanalbruch. Wer kaufen will, muss die Seite verlassen. Letztlich endeten alle Bemühungen, Social Media in ein Kaufhaus umzuwandeln, auf der Straße. Raus aus dem Netzwerk, rein in den Online-Shop: So sah und sieht Social Commerce aus. Links führen von Social Media zum Anbieter der beworbenen Produkte. Tik