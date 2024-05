Praxischeck Künstliche Intelligenz: Wachsendes Potenzial

Ersten Erkenntnis: Künstliche Intelligenz ist ein wichtiges Thema. Aber selbst in der Digitalwelt nicht das einzige Thema.

Der gestrige Erste Mai war redaktionell ein ruhiger Tag: Lediglich 631 Pressemitteilungen fand ich heute morgen in unserem digitalen Posteingangskörbchen redaktion@ibusiness.de vor. Immerhin 13 davon beschäftigten sich mit Künstlicher Intelligenz. Diese Momentaufnahme bringt mit zu meinerHin und wieder muss man das ja mal sagen.Zieht man davon die "Was irgendwer meint"-Meldungen ab (eine ECO-Umfrage zum Ersten Mai, was Menschen zu Arbeitsbedingungen und KI sagen , ein KI-Forum in Peking, eine KI-Notartagung in Salzburg, ein Vortrag von Springer-CEO Mathias Döpfner zu KI im Journalismus), bleiben heute neun