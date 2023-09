Kennzeichnungspflicht: TikTok schlägt KI

25.09.2023 Fotorealistische Inhalte, die mit Unterstützung einer KI erstellt oder verändert wurden, müssen bei TikTok in Zukunft gekennzeichnet werden.

Die Social-Media-App TikTok verpflichtet Content-Produzierende ab sofort Inhalte zu kennzeichnen, die diese mit mit Hilfe einer KI produziert haben. Das neue Label wird allerdings nicht durch einen Algorithmus vergeben, der selbst künstlich erzeugten Content erkennt. Stattdessen sind die Erstellenden aufgefordert, ihre Inhalte selbst zu kennzeichnen. Ausgenommen sind lediglich Clips, die offensichtliche Animationen enthalten. In den aktualisierten Community-Richtlinien für die App heißt es , dass "synthetische Medien" mit "realistischen Szenen" "eindeutig offengelegt" werden müssen.Der chinesische Dienst arbeitet nach eigenen Angaben daran, KI-generierte Inhalte automatisch zu kennzeichnen. "Diese Woche werden wir mit dem Testen eines ?KI-generierten? Labels beginnen, das wir schließlich automatisch auf Inhalte anwenden wollen, bei denen wir feststellen, dass sie mit KI bearbeitet oder erstellt wurden", heißt es auf der Website. TikTok bietet selber Guidelines an, um KI-Effekte in Tiktok-Videos zu erzeugen